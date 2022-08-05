«Витебск» — «Энергетик»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 16-го тура Высшей лиги Беларуси «Витебск» – «Энергетик».
Ставка: обе забьют за 1.82.
«Энергетик» закончил первый круг первенства на неожиданно высоком месте в турнирной таблице – прямо сейчас рядом с пьедесталом. Но имеет игру в запасе. Если бы она состоялась раньше и была победной, можно было бы «студентов» официально называть триумфаторами первой половины сезона. Очень крутое достижение для клуба с самым низким бюджетом в чемпионате!
«Витебск» – одно из главных разочарований года. Борьба за выживание – задача на второй круг. Возможно, проход в Кубке страны брестского «Динамо» в серии пенальти даст положительный импульс коллективу, о проблемном микроклимате которого писали многие СМИ. Однако главный тренер Евгений Чернухин по-прежнему пользуется доверием руководства. Ему и спасать клуб из областного центра от вылета.
Со всеми переносами и паузой в чемпионате «Энергетик» почти месяц не проводил официальные матчи. Рискованная история, пойдёт этот простой на пользу команде или напротив? Все шесть предыдущих визитов на север Беларуси завершались для «студентов» поражениями – статистика на стороне хозяев. Кстати, пять из шести матчей были результативными. Как и игра первого круга – 3:1 в пользу минчан.
Сложно закладываться на результат, но голы быть должны. «Витебск» пропускает, «Энергетик» тоже частенько играет с обменом голами. Не удивлюсь результативной ничьей», — сказал Ходасевич.
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