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«Лион» — «Аяччо»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги 1

«Лион» — «Аяччо»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги 1
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Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Лион» — «Аяччо».

Ставка: «Аяччо» не проиграет за 3.25.

«Возобновляется чемпионат Франции, «Лион» против «Аяччо». «Лион» — команда, которая не очень здорово выступила в прошлом сезоне и заняла лишь восьмое место, против возвратившихся в Лигу 1 корсиканцев. Хозяева, конечно, имеют серьёзные амбиции. Петер Бош — главный тренер, возвращение Александра Ляказетта, плюс сильный состав.

«Аяччо» будет, наверное, аутсайдером. Тут ставка на ветеранов, главный из которых, пожалуй, Ромен Амума. В атаке, так или иначе, рассчитывать на что-то более серьёзное, чем борьба за сохранение места в высшем дивизионе, «Аяччо» не приходится. Тем не менее именно в начале сезона надо пытаться ловить моменты, когда фавориты ещё не могут обыгрывать аутсайдеров гарантированно, плюс непонятно, у кого какая форма. Можно найти хорошие варианты. В данном случае коэффициент на то, что «Аяччо» не проиграет, больше трёх. Естественно, «Лион» как команда более классная и выступающая дома серьёзный фаворит. Думаю, здесь имеет смысл попробовать сыграть Х2, потому что сейчас состояние соперников неизвестно. Значит, у «Аяччо» некоторый шанс воспользоваться несыгранностью «Лиона» всё-таки есть. Так что Х2 предлагаю для начала. Не говорю, что ставить надо много, но попробовать поймать этот коэффициент мы с вами обязаны. Х2 — моё предложение», — сказал Занозин.

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