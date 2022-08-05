Эльмар Умаров — Лукас Барбоса: прогноз Глеба Кожикова на бой PFL 7

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Эльмар Умаров – Лукас Барбоса в рамках турнира PFL 7.



Ставка: победа Барбосы за 1.95.



«Противостояние в категории до 170 фунтов на турнире PFL 7. Эльмар Умаров — 26-летний российский боец родом из Краснодара, профессиональный рекорд 4-1, тренируется в Америке в зале St.Charles MMA. Эльмар свою профессиональную карьеру начал сразу в третьесортных американских промоушенах и через пару боёв попал в LFA (негласная фарм-лига UFC). Умаров имеет базу борьбы и бокса, боец зрелищный,

все пять поединков у него не дошли до судейских записок.



Лукас Барбоса — 30-летний бразилец по прозвищу Hulk, его профессиональный рекорд в ММА 2-1, но основным направлением, на котором специализируется Лукас, является грэпплинг и бразильское джиу-джитсу – в этих дисциплинах он выступает регулярно на самом высоком уровне. В оппозиции у Барбосы самые топовые джитсеры планеты, да что там говорить, в прошлом году на популярном джитсерском турнире BJJ Stars Лукас сумел удушить Гилберта Бёрнса, который славится своими навыками партера не только в ММА, но и в профессиональном грэпплинге.



Несмотря на то что этот бой будет по правилам ММА, я считаю, что Барбоса превратит это противостояние в грэпплинг-схватку и сразу же навяжет свою игру. Уровень Умарова весьма посредственный, все его победы – над бойцами с отрицательными рекордами, и плюс ко всему кардио Эльмара оставляет желать лучшего.



На мой взгляд, по таким котировкам ставка на бразильца является одной из самых интересных на турнире PFL 7», — сказал Кожиков.