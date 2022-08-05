Эльмар Умаров — Лукас Барбоса: прогноз Глеба Кожикова на бой PFL 7

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Эльмар Умаров – Лукас Барбоса в рамках турнира PFL 7.
Ставка: победа Барбосы за 1.95.
«Противостояние в категории до 170 фунтов на турнире PFL 7. Эльмар Умаров — 26-летний российский боец родом из Краснодара, профессиональный рекорд 4-1, тренируется в Америке в зале St.Charles MMA. Эльмар свою профессиональную карьеру начал сразу в третьесортных американских промоушенах и через пару боёв попал в LFA (негласная фарм-лига UFC). Умаров имеет базу борьбы и бокса, боец зрелищный,
все пять поединков у него не дошли до судейских записок.
Лукас Барбоса — 30-летний бразилец по прозвищу Hulk, его профессиональный рекорд в ММА 2-1, но основным направлением, на котором специализируется Лукас, является грэпплинг и бразильское джиу-джитсу – в этих дисциплинах он выступает регулярно на самом высоком уровне. В оппозиции у Барбосы самые топовые джитсеры планеты, да что там говорить, в прошлом году на популярном джитсерском турнире BJJ Stars Лукас сумел удушить Гилберта Бёрнса, который славится своими навыками партера не только в ММА, но и в профессиональном грэпплинге.
Несмотря на то что этот бой будет по правилам ММА, я считаю, что Барбоса превратит это противостояние в грэпплинг-схватку и сразу же навяжет свою игру. Уровень Умарова весьма посредственный, все его победы – над бойцами с отрицательными рекордами, и плюс ко всему кардио Эльмара оставляет желать лучшего.
На мой взгляд, по таким котировкам ставка на бразильца является одной из самых интересных на турнире PFL 7», — сказал Кожиков.
- 5 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:16
-
06:07
-
04:46
-
03:43
- 4 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:20
-
07:36
-
07:00
-
06:02
-
05:17
-
03:22
- 3 августа 2022
-
19:00
-
18:00