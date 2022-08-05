Дацик — Монсон: прямой эфир, смотреть онлайн бой бесплатно, прямая трансляция на РЕН ТВ

Сегодня, 5 августа, состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Впервые данное шоу пройдёт по правилам ММА: ранее подобные турниры организовывали только по правилам бокса.

Прогноз Александра Шлеменко на бой Дацик — Монсон.

Главный бой вечера представляет достаточно большой интерес благодаря громким именам — между собой схлестнутся скандальный Вячеслав Дацик и знаменитый Джефф Монсон. Оба спортсмена давно носят ветеранский статус. Дацику уже 42, а его сопернику — 51 год.

Букмекеры уже сделали свой прогноз. Они считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Дацика можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Успех Монсона оценивается в 3.60.

Посмотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Вячеслав Дацик — Джефф Монсон можно будет на телеканале «РЕН-ТВ». Трансляция начнётся 5 августа в 23:00 по московскому времени.

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