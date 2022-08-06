«Урал» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы команд в матче чемпионата России

Сегодня, 6 августа, состоится матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» – «Спартак». Начало запланировано на 15:00 мск.

Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 30.0.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86, что приблизительно равно 53% вероятности. Успех екатеринбуржцев оценивается в 4.44 — 22% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.80.



Букмекеры считают, что матч четвёртого тура РПЛ «Урал» – «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

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