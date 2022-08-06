ЦСКА — «Факел»: эксперты оценили шансы воронежцев сотворить ещё одну сенсацию в РПЛ

Сегодня, 6 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел». Начало запланировано на 17:30 мск.

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 8.10.

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 68% вероятности. Успех воронежцев оценивается в 6.60 — 15% вероятности. На ничью дают коэффициент 4.60 (21%).



Букмекеры предполагают, что игра 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10.

Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.67. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

В прошлом туре воронежский «Факел» вырвал ничью в матче с «Динамо» (3:3), а ЦСКА потерял очки с «Нижнем Новгородом» (2:2).

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