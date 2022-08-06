«Эвертон» — «Челси»: ставка Тимура Журавеля на матч АПЛ с коэффициентом 4.14

Спортивный журналист и профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» — «Челси».
Ставка: ничья с коэффициентом 4.14.
«Команды провели противоречивую предсезонку, они только формируются, поэтому от этого матча многого не жду. Скорее всего, не проиграть в этом матче будет для каждой из команд важнее.
Прогноз с коэффициентом 3.75 на матч «Эвертон» — «Челси».
Мне кажется, что «Челси», не сформулировав свои плюсы в этом сезоне, сыграет максимально аккуратно и сдержанно. Задача – не проиграть. С этими задачами обычно Тухель справляется.
«Эвертон», который, возможно, сильнее «Челси» на данном отрезке сезона, на своём поле победы не добьётся. Я бы выбрал лобовую ничью в этой встрече».
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