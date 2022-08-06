ЦСКА – «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Факел».

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 8.10.

Ставка: в матче будет забито 2-3 гола за 2.01.

«Воронежский «Факел» приезжает в Москву, где его протестирует ЦСКА Владимира Федотова. Армейцы потеряли первые очки в чемпионате в Нижнем Новгороде: первый тайм им удался — два мяча забили, а могли забить ещё два, или даже больше (один только Медина не реализовал несколько выходов один на один). «Факел» — команда, которая восхищает своей смелостью, храбростью, наглостью. Недаром к ним прикрепилось прозвище «наглецы из Воронежа». Уже и мерч появился с этой фразой Тимура Журавеля.



Я думаю, «Факел» и здесь от своей игры не отступит. Но ЦСКА с приходом новичков чуть удлинил скамейку. Можно даже сказать, что он где-то чуть больше укомплектовал основной состав. Три матча подряд Федотов не делал никаких изменений в старте, может быть, на эту встречу он приберёг какие-то дополнительные сюрпризы.



У «Факела» что ни матч, то «верх». 2:2 с «Краснодаром», 1:2 с «Ахматом», 3:3 с «Динамо». Но здесь, я думаю, Федотов настороженно отнесётся к воронежцам, «Факел» может сыграть смело против ЦСКА, но вряд ли армейцы второй матч подряд так отдадут. Я не помню, чтобы у Федотова в «Сочи» было два подряд провальных матча, какие-то корректировочки обязательно будут. Второй тайм откровенно не удался ЦСКА в Нижнем. Я думаю, что выводы из той игры тренерский штаб армейцев безусловно сделает.



Много голов в ворота ЦСКА не жду, да и вообще, мне кажется, вариант «2-3 гола в матче» за хороший коэффициент 2.01 — вполне жизнеспособная ставка на эту встречу. 2:0 победа ЦСКА, 2:1, 3:0 или ничья 1:1 — все возможно».

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