Василий Уткин дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив»

Известный комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Василий Уткин поделился своим прогнозом на центральный матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» с коэффициентом 2.95.

Ставка: тотал больше 2.5 гола в матче за коэффициент 1.74.

«Обе команды слабо обороняются и на двоих пропустили уже 15 мячей за три тура. «Краснодар» пока нестабилен, но с каждым матчем играет всё лучше. «Локомотиву» некуда отступать после провального старта. Думаю, нас ждёт классная «верховая» игра».

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