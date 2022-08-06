«Кристал Пэлас» – «Арсенал»: результат матча АПЛ, какой счёт, как сыграл Зинченко

Лондонский «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в стартовом матче нового сезона Английской Премьер-лиги.
«Бавария» разгромила «Айнтрахт», забив шесть мячей.
Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Обсуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
«Арсенал» одержал победу со счётом 2:0. В каждом из таймов было забито по одному голу.
Первый гол в матче забил вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли на 20-й минуте игры. Голевую передачу оформил украинский новичок лондонского клуба Александр Зинченко.
На 86-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи.
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