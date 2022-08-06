«Лион» – «Аяччо»: как завершился матч Лиги 1, какой счёт, забил ли Ляказетт

«Лион» в матче-открытии сезона французской Лиги 1 переиграл «Аяччо».

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Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Местная команда одержала победу со счётом 2:1.

«Лион» отправил два мяча в ворота «Аяччо» в течение первых 22 минут. В обоих голах поучаствовал вернувшийся в клуб нападающий Александр Ляказетт. Сначала он ассистировал Тете, а затем сам отличился с пенальти.

На 31-й минуте «Аяччо» ответил голом Тома Мангани.

По ходу первого тайма было показано две красных карточки. Сначала был удалён вратарь «Лиона» Антони Лопеш. Его сменщик Реми Риу пенальти отразить не смог.

В концовке первой 45-минутки Ромен Амуму получил вторую жёлтую карточку, уравняв составы команд.

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