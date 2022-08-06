«Ахмат» — «Зенит»: фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ

Сегодня, 6 августа, пройдёт матч 4-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит». Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!



Чтобы получить бонус, выполни простые действия:



1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.



2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.



Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.