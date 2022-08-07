«Урал» — «Спартак»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Урал» проиграл «Спартаку» в матче четвёртого тура чемпионата России. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

В «Спартаке» подтвердили, что «Лукойл» выкупит у Федуна стадион.

Итоговый счёт — 2:0 в пользу красно-белых. На матче работала бригада судей под руководством Павла Кукуяна из Сочи.

На протяжении всей игры москвичи владели подавляющим преимуществом. Они нанесли 26 ударов по воротам, 10 из которых пришлись в створ.

Оба гола были забиты до перерыва. На 27-й минуте Александр Соболев после сольного прохода отдал пас Квинси Промесу, который переиграл вратаря. На исходе первого тайма Соболев отдал вторую голевую передачу, на этот раз отличился Михаил Игнатов.

«Спартак» набрал 10 очков в четырёх турах чемпионата России, «Урал» начал сезон с четырёх поражений.

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