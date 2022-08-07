«Торпедо» – «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» Москва – «Химки».
Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.81.
«В Химках «Химки» сыграют в гостях против «Торпедо». Очень любопытная встреча: Бородюк против Юрана.
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Торпедовцы вроде бы почувствовали положительные, позитивные эмоции после ничьей в Самаре, где даже вели в счёте, но позволили сопернику отыграться. Тем не менее первые очки набрали, это уже шажочек вперёд для команды Александра Бородюка.
«Химки», надо признать, неплохо смотрелись против «Ростова» в предыдущем туре, но первое поражение потерпели.
Здесь трудно раскидать силёнки. Кажется, что по составу у «Химок» небольшое преимущество, но с характером команда у Бородюка. Есть у него футболисты, способные сделать разницу. Тот же Рязанцев, который вышел в стартовом составе в Самаре, тот же Лебеденко, да и другие игроки с каждым туром будут чувствовать себя всё увереннее в РПЛ. Я бы не отдавал преимущества «Химкам», даже несмотря на то, что у них более сбалансированный и качественный состав. Думаю, «Торпедо» упрется и сможет не проиграть. Взял бы в этом матче 1X за 1.81».
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