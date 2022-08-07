«МЮ» – «Брайтон»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ с коэффициентом 3.20

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» в 1-м туре АПЛ.
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 3.20.
«Стартует английский сезон. Для Эрика тен Хага новое испытание – надо стартовать на «Олд Траффорд» с победы. Думаю, что «Брайтон» подходит для этой ситуации как нельзя лучше.
Почему «МЮ» разочарует в игре с «Брайтоном».
«Брайтон» потерял одного из важных игроков, приобрёл двух футболистов в атаку, которым ещё нужно сыграться, а вот в обороне всё, как обычно.
Команды играют между собой всегда результативно – 5 из 6 последних встреч был верх. Домашний стадион, невероятная атмосфера для «МЮ» — думаю, что в этой игре будет верх. Думаю, что можно даже начать с тотал больше 3.5 мяча, потому что очень ртутная атака у тен Хага получается даже без Марсьяля.
Полагаю, что 4:0 в пользу «Брайтона», которые были в мае этого года, не повторится. «Юнайтед» уже другой, он силён и интересен, поэтому тотал больше 3.5 мяча в этой игре».
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Прогноз Руслана Нигматуллина с коэффициентом 6.50 на матч «Торпедо» — «Химки».
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