Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» – «Брайтон»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ с коэффициентом 3.20

«МЮ» – «Брайтон»: ставка Дениса Казанского на матч АПЛ с коэффициентом 3.20
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» в 1-м туре АПЛ.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 3.20.

«Стартует английский сезон. Для Эрика тен Хага новое испытание – надо стартовать на «Олд Траффорд» с победы. Думаю, что «Брайтон» подходит для этой ситуации как нельзя лучше.

Почему «МЮ» разочарует в игре с «Брайтоном».

«Брайтон» потерял одного из важных игроков, приобрёл двух футболистов в атаку, которым ещё нужно сыграться, а вот в обороне всё, как обычно.

Команды играют между собой всегда результативно – 5 из 6 последних встреч был верх. Домашний стадион, невероятная атмосфера для «МЮ» — думаю, что в этой игре будет верх. Думаю, что можно даже начать с тотал больше 3.5 мяча, потому что очень ртутная атака у тен Хага получается даже без Марсьяля.

Полагаю, что 4:0 в пользу «Брайтона», которые были в мае этого года, не повторится. «Юнайтед» уже другой, он силён и интересен, поэтому тотал больше 3.5 мяча в этой игре».

Уэйн Руни дал совет «МЮ» в ситуации с Криштиану Роналду.

Прогноз Руслана Нигматуллина с коэффициентом 6.50 на матч «Торпедо» — «Химки».

Уткин рассказал, чем именно впечатляет «Спартак» при Абаскале.

Цорн: пока «Локомотив» не думает о смене тренера.

Кержаков: сказал Дане Одоевскому не расстраиваться из-за удаления в Грозном.

Чернов: посмеялись с Селихов над тем, что «Спартак» сыграл на ноль.

«МЮ» — «Брайтон». Криштиану Роналду может хоть вообще не появляться на матчах «МЮ» — «Брайтон». Криштиану Роналду может хоть вообще не появляться на матчах
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022