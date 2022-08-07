«Ростов» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург».

Ставка: ростовчане выиграют за 1.85.

«Ростов» принимает «Оренбург», дебютанта РПЛ, точнее, возвращенца. «Оренбург» сыграл лихо и открыто против «Спартака» и попал под четыре пропущенных мяча.

Прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург» с коэффициентом 3.50.

Четыре мяча до этого пропустили и с Самарой. Повезло, что «Урал» удалился в первом тайме и ничего не забил. Но в обороне не самая надёжная игра у «Оренбурга». Плюс не всегда надёжно действует голкипер Гошев. Если так открываешься, да ещё против команд, у которых хорошая атака («Крылья» или «Спартак»), то можно много получить.



У «Ростова» тоже классная атака, есть козырь в лице пары Уткин — Комличенко и их стандартов, где они очень хорошо друг друга чувствуют, хорошо понимают. Уткин в отличном состоянии, Комличенко в хорошей форме. В прошлом туре «Ростов» выиграл 1:0 у «Химок», но с большим трудом, натяжкой.

Игра оставила негативные чувства и эмоции у Валерия Карпина, но есть позитив от результата. К сожалению, немного было болельщиков на том матче, и здесь по-прежнему будет действовать Fan Id, поэтому болельщиков «Ростов», скорее всего, недосчитается.



Но «Ростов» сильнее «Оренбурга», в этом нет никаких сомнений. И чтобы подтвердить свои амбиции, желание бороться за самые высокие места в чемпионате, такого соперника, как «Оренбург», «Ростов» дома должен обыгрывать. Мой прогноз — победа «Ростова» за 1.85».

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