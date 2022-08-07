«Ростов» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург».
Ставка: ростовчане выиграют за 1.85.
«Ростов» принимает «Оренбург», дебютанта РПЛ, точнее, возвращенца. «Оренбург» сыграл лихо и открыто против «Спартака» и попал под четыре пропущенных мяча.
Прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург» с коэффициентом 3.50.
Четыре мяча до этого пропустили и с Самарой. Повезло, что «Урал» удалился в первом тайме и ничего не забил. Но в обороне не самая надёжная игра у «Оренбурга». Плюс не всегда надёжно действует голкипер Гошев. Если так открываешься, да ещё против команд, у которых хорошая атака («Крылья» или «Спартак»), то можно много получить.
У «Ростова» тоже классная атака, есть козырь в лице пары Уткин — Комличенко и их стандартов, где они очень хорошо друг друга чувствуют, хорошо понимают. Уткин в отличном состоянии, Комличенко в хорошей форме. В прошлом туре «Ростов» выиграл 1:0 у «Химок», но с большим трудом, натяжкой.
Игра оставила негативные чувства и эмоции у Валерия Карпина, но есть позитив от результата. К сожалению, немного было болельщиков на том матче, и здесь по-прежнему будет действовать Fan Id, поэтому болельщиков «Ростов», скорее всего, недосчитается.
Но «Ростов» сильнее «Оренбурга», в этом нет никаких сомнений. И чтобы подтвердить свои амбиции, желание бороться за самые высокие места в чемпионате, такого соперника, как «Оренбург», «Ростов» дома должен обыгрывать. Мой прогноз — победа «Ростова» за 1.85».
В Украине могут тайно проводить матчи чемпионата страны по футболу.
«По кружечке пива можно». Федотов обратился к игрокам ЦСКА.
Прогноз Руслана Нигматуллина с коэффициентом 6.50 на матч «Торпедо» — «Химки».
Уткин рассказал, чем именно впечатляет «Спартак» при Абаскале.
Медина рассказал, как уговорил Чалова отдать пенальти в матче с «Факелом».
Чернов: посмеялись с Селихов над тем, что «Спартак» сыграл на ноль.
- 7 августа 2022
-
12:00
-
11:54
-
11:18
-
11:15
-
10:44
-
10:30
-
09:45
-
03:07
-
02:16
- 6 августа 2022
-
22:53
-
19:00
-
18:15
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:01
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
12:45
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
05:30
-
04:16
-
03:06
- 5 августа 2022
-
21:30