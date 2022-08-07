«Вест Хэм» — «Ман Сити»: время начала матча, где покажут в прямом эфире, смотреть онлайн

7 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Начало запланировано на 18:30 мск.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.90.

Игра состоится в Лондоне на стадионе «Олимпийский». В прямом эфире встречу покажут «Сетанта Спорт», Sky Sports Main Event и стриминг-сервис Peacock.

Эксперты не сомневаются в победе действующего чемпиона Англии: заключить пари на «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.42. Успех «Вест Хэма» доступен за 8.43. Ставки на ничью принимаются за 5.20.



Аналитики ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол «Манчестер Сити» идёт с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.86.

Гол в каждом тайме идёт за 1.50, сделать ставку на пенальти предлагается за 2.60.

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