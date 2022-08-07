«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Штутгарт» – «РБ Лейпциг».
Цорн: пока «Локомотив» не думает о смене тренера.
Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 1.80.
«Непросто сейчас оценивать готовность команд, всё-таки начало сезона. Мы не знаем в точности, как проходили сборы. Но «Лейпциг» видели в матче за Суперкубок Германии, и там он, прямо скажем, кроме характера, того, что сумел забить «Баварии» три мяча, не показал.
Игра со «Штутгартом» будет совершенно другой. Другой соперник, совершенно иного уровня. Наверняка другие установки у «Лейпцига» на матч. Я думаю, что шансы победить в этой игре у команды Доменико Тедеско достаточно хорошие. Скорее, «Штутгарту» будет проблематичнее искать свой футбол, чем «Лейпцигу» после такого поражения.
Выбираю ставку на чистую победу «Лейпцига» с коэффициентом 1.80. Мне кажется, это самый лучший вариант. Уверенность — 7 по 10-балльной системе».
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