СКА – «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Sochi Hockey Open 7 августа 2022 года

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, дала прогноз на матч Sochi Hockey Open СКА – «Авангард».

Мичков признал, что силовой приём Емелина был чистым.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.84.

«Какое разочарование: СКА решил не добивать свой фарм-клуб, не забивать слишком много, поэтому встреча с «Сочи» осталась в пролёте. Победа СКА, всего лишь 3:1.



Омичи серьёзно видоизменились. Всё, что происходило в межсезонье в стане «Авангарда», тяжело назвать усилением — и не буду. Главный тренер набрался солидного опыта в ассистентах у Хартли, поэтому за его решениями будет интересно наблюдать. Возможно, Рябыкину проще работать и управлять незвёздным составом. Здесь отсутствие ярко выраженных лидеров, скорее, плюс.



У СКА, как обычно, длинная скамейка, сильные помощники, много новичков. Осталось лишь собрать пазл и выстроить химию между игроками.



«Авангард» – первый равноценный соперник питерцев на турнире. Очевидного фаворита нет, несмотря на три предыдущие победы СКА на этом турнире.



Философия питерцев всегда о победах, даже на предсезонных турнирах. Хорошо смотрятся Жафяров, Фёдоров. «Авангард» на этом турнире забивает минимум четыре за игру, против принципиального соперника нужно держать уровень. Поэтому я снова остановлюсь на ТБ 5 шайб».

Прогноз на матч СКА — «Авангард» с коэффициентом 2.41.

Радулов забросил две шайбы в дебютном матче за «Ак Барс».

Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал задачу на сезон.



Николай Жердев объяснил, почему не получил контракт от минского «Динамо».



Сушинский: надеюсь, ЦСКА вытащит Федотова из армии.