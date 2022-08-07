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СКА – «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Sochi Hockey Open 7 августа 2022 года

СКА – «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Sochi Hockey Open 7 августа 2022 года
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Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, дала прогноз на матч Sochi Hockey Open СКА – «Авангард».

Мичков признал, что силовой приём Емелина был чистым.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.84.

«Какое разочарование: СКА решил не добивать свой фарм-клуб, не забивать слишком много, поэтому встреча с «Сочи» осталась в пролёте. Победа СКА, всего лишь 3:1.

Омичи серьёзно видоизменились. Всё, что происходило в межсезонье в стане «Авангарда», тяжело назвать усилением — и не буду. Главный тренер набрался солидного опыта в ассистентах у Хартли, поэтому за его решениями будет интересно наблюдать. Возможно, Рябыкину проще работать и управлять незвёздным составом. Здесь отсутствие ярко выраженных лидеров, скорее, плюс.

У СКА, как обычно, длинная скамейка, сильные помощники, много новичков. Осталось лишь собрать пазл и выстроить химию между игроками.

«Авангард» – первый равноценный соперник питерцев на турнире. Очевидного фаворита нет, несмотря на три предыдущие победы СКА на этом турнире.

Философия питерцев всегда о победах, даже на предсезонных турнирах. Хорошо смотрятся Жафяров, Фёдоров. «Авангард» на этом турнире забивает минимум четыре за игру, против принципиального соперника нужно держать уровень. Поэтому я снова остановлюсь на ТБ 5 шайб».

Прогноз на матч СКА — «Авангард» с коэффициентом 2.41.

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