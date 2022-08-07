«Крылья Советов» – «Динамо»: ставка Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо».
Цорн: пока «Локомотив» не думает о смене тренера.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.
«В Самаре, где «Крылья Советов» будут принимать «Динамо», жду результативный футбол. Непонятно, зачем Арсен Захарян удалился в конце матча с «Факелом». Теперь он в свой родной город не прилетит. А если и прилетит, то играть точно не будет из-за дисквалификации.
«Крылья» пока в поиске своей оптимальной игры после ухода лидеров. Первый тур с «Оренбургом» удался, потом с «Зенитом» было плохо, с «Торпедо» дома — нехорошо. Но игра на игру не приходится. В прошлом сезоне «Крылья» в свой праздник (день рождения клуба) пять отгрузили «Динамо» и выиграли — 5:2. Здесь вряд ли будет такая результативность, но для «Крыльев» важны домашние матчи, а динамовцы даже с приходом Фернандеса в обороне играют не очень надёжно.
Пока вообще не понятно, в какой футбол играет «Динамо». На индивидуальном мастерстве что-то пытается сделать Смолов, что-то пытается Макаров, но разительное различие по качеству игры между «Динамо» Шварца и «Динамо» Йокановича. «Крылья» этим могут воспользоваться. Но индивидуальный класс никто не отменял. Динамовцы наверняка забьют, да и «Крылья» будут играть, несомненно, в атаку.
Думаю, «вершок» пробьют команды. Тотал больше 2.5 мяча за 1.80 — как земля за колхозом».
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