Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура АПЛ 7 августа 2022

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура АПЛ 7 августа 2022
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.90.

Ставка: «Манчестер Сити» победит и обе забьют за 2.75.

«Чемпион Англии «Манчестер Сити» начинает сезон с очень сложного матча. Уже проиграли встречу за Суперкубок «Ливерпулю», а теперь предстоит встреча с очень неуступчивым «Вест Хэмом». Лондонцы, судя по их трансферной политике, хотят вмешаться в борьбу за место в четвёрке. Они много потратили и будут стараться пройти сезон без спадов. В прошлом сезоне они далеко прошли в Европе, в чемпионате время от времени доставляли проблемы всем лидерам, выбивали тот же «Сити» в кубковом турнире. Так что сложный матч ждёт «Сити».

Но, мне кажется, поражение от «Ливерпуля» должно мобилизовать команду Гвардиолы. Нужно войти в чемпионат на мажорной ноте. Борьба с «Ливерпулем» ожидается тяжелейшая, и можно попробовать оторваться уже на старте.

Поставлю на победу «Сити», но и «Вест Хэм» дома должен забить. Оборона «Манчестера», честно говоря, совсем не понравилась неделю назад».

Уэйн Руни дал совет «МЮ» в ситуации с Криштиану Роналду.

Джикия: Медиалига интереснее, чем некоторые матчи РПЛ.

«По кружечке пива можно». Федотов обратился к игрокам ЦСКА.

В Украине могут тайно проводить матчи чемпионата страны по футболу.

Медина рассказал, как уговорил Чалова отдать пенальти в матче с «Факелом».

Новичок ЦСКА Зделар объяснил, почему не смутился отстранению России от еврокубков.

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд исправится за неудачный дебют «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд исправится за неудачный дебют
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022