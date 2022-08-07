«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура АПЛ 7 августа 2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.90.
Ставка: «Манчестер Сити» победит и обе забьют за 2.75.
«Чемпион Англии «Манчестер Сити» начинает сезон с очень сложного матча. Уже проиграли встречу за Суперкубок «Ливерпулю», а теперь предстоит встреча с очень неуступчивым «Вест Хэмом». Лондонцы, судя по их трансферной политике, хотят вмешаться в борьбу за место в четвёрке. Они много потратили и будут стараться пройти сезон без спадов. В прошлом сезоне они далеко прошли в Европе, в чемпионате время от времени доставляли проблемы всем лидерам, выбивали тот же «Сити» в кубковом турнире. Так что сложный матч ждёт «Сити».
Но, мне кажется, поражение от «Ливерпуля» должно мобилизовать команду Гвардиолы. Нужно войти в чемпионат на мажорной ноте. Борьба с «Ливерпулем» ожидается тяжелейшая, и можно попробовать оторваться уже на старте.
Поставлю на победу «Сити», но и «Вест Хэм» дома должен забить. Оборона «Манчестера», честно говоря, совсем не понравилась неделю назад».
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