«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча РПЛ

Сегодня, 7 августа, состоится матч четвёртого тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо». Начало – в 17:30 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они не могут выявить фаворита. Поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.86. Успех москвичей оценивается в 2.54. На ничью дают коэффициент 3.68.



Почему «Динамо» ждут большие проблемы в Самаре.



Букмекеры считают, что матч четвёртого тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.



В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

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