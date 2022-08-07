«Ростов» — «Оренбург»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, эфир, какой канал покажет

Сегодня, 7 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата России «Ростов» – «Оренбург». Начало – в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.50 на матч «Ростов» — «Оренбург».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они называют фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех оренбуржцев оценивается в 4.20. Поставить на ничью можно за 3.80.
Букмекеры предполагают, что матч 4-го тура чемпионата России «Ростов» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 гола – за 2.03.
Если забьёт «Ростов», сыграет коэффициент 1.18. Гол «Оренбурга» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.
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