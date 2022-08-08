«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: результат матча, какой счёт, как сыграл Роналду

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в первом туре чемпионата Англии. Игра состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Тен Хаг объяснил, почему Роналду не попал в основу «МЮ».
Итоговый счёт — 2:1 в пользу «чаек». На матче работала бригада арбитров во главе с Полом Тирни из Ланкашира.
«Брайтон» забил два гола ещё до перерыва. На исходе получаса игры Паскаль Гросс вывел гостей вперёд, результативный пас выполнил Дэнни Уэлбек. На 39-й минуте Гросс оформил дубль.
В середине второго тайма полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время счёт не изменился.
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в основной состав. Он появился на поле на 53-й минуте, заменив Фреда.
Роналду нанёс один удар, который оказался неточным. Форвард один раз попал в офсайд и совершил 12 касаний, точность передач — 89%.
Тен Хаг объяснил поражение «МЮ» от «Брайтона».
Гарри Магуйар: я понимаю, что чувствует Криштиану Роналду.
Канчельскис: «Спартак» — мои враги, команда ничего не добьётся.
Карпин: три очка взяли, а с игрой позже разберёмся.
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