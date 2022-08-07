«Рома» — «Шахтёр»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча 7 августа 2022 года

Сегодня, 7 августа, состоится товарищеский матч «Рома» — «Шахтёр» Донецк. Начало игры запланировано на 21:45 мск.
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Онлайн-трансляцию в прямом эфире покажет YouTube-канал донецкого «Шахтёра».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить в букмекерских конторах на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.43. Успех украинцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.
Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Шахтёр» Донецк получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
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