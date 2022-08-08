«Крылья Советов» — «Динамо»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Московское «Динамо» победило «Крылья Советов» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
Йоканович оценил игру «Динамо» в матче с «Крыльями Советов».
Итоговый счёт — 2:0 в пользу бело-голубых. Москвичи забили по одному голу в каждом из таймов.
На 13-й минуте отличился Роберто Фернандес, защитник «Динамо» забил дебютный гол за российский клуб. На исходе часа игры форвард 60-й минуте Вячеслав Грулёв увеличил преимущество бело-голубых, результативный пас выполнил полузащитник Никола Моро.
На 83-й минуте «Крылья Советов» смогли забить, однако арбитр отменил гол после консультации с VAR.
«Динамо» набрало восемь очков в четырёх турах Российской Премьер-Лиги. На счету «Крыльев Советов» четыре балла.
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