«Крылья Советов» — «Динамо»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Московское «Динамо» победило «Крылья Советов» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».

Йоканович оценил игру «Динамо» в матче с «Крыльями Советов».

Итоговый счёт — 2:0 в пользу бело-голубых. Москвичи забили по одному голу в каждом из таймов.

На 13-й минуте отличился Роберто Фернандес, защитник «Динамо» забил дебютный гол за российский клуб. На исходе часа игры форвард 60-й минуте Вячеслав Грулёв увеличил преимущество бело-голубых, результативный пас выполнил полузащитник Никола Моро.

На 83-й минуте «Крылья Советов» смогли забить, однако арбитр отменил гол после консультации с VAR.

«Динамо» набрало восемь очков в четырёх турах Российской Премьер-Лиги. На счету «Крыльев Советов» четыре балла.

Канчельскис: «Спартак» — мои враги, команда ничего не добьётся.

Нигматуллин: в «Локомотиве» идёт освоение бюджета.

Мирзов: давно «Спартак» не играл так красиво!

Тен Хаг объяснил поражение «МЮ» от «Брайтона».

Карпин: три очка взяли, а с игрой потом разберёмся.