«Ростов» — «Оренбург»: результат матча чемпионата России, кто выиграл, какой счёт

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и закончилась со счётом 2:1.
Карпин: три очка взяли, а с игрой позже разберёмся.
На игре работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Судья назначил три пенальти по ходу матча.
Все 11-метровые были реализованы. На исходе первого тайма отличился форвард жёлто-синих Дмитрий Полоз. На 60-й минуте нападающий Николай Комличенко точным ударом с 11-метровой отметки удвоил преимущество «Ростова».
В середине второго тайма форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв сократил отставание в счёте, однако уйти от поражения гости не сумели.
В активе «Ростова» восемь очков после четырёх туров чемпионата России, «Оренбург» набрал три балла.
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