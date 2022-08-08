«Сочи» — «Пари НН»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Сочи» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче четвёртого тура РПЛ. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт», итоговый счёт — 2:1 в пользу хозяев.
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На 33-й минуте Кристиан Нобоа вывел южан вперёд, реализовав пенальти. В концовке первого тайма Артур Юсупов удвоил преимущество «Сочи», результативной передачей отметился Сергей Терехов.
На 83-й минуте нижегородцы сократили отставание до минимума, гол забил Иброхимхалил Юлдошев. Голевой пас выполнил Дмитрий Стоцкий. В оставшееся время «Сочи» упустил два опасных момента, а «Пари НН» не сумел уйти от поражения.
«Сочи» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после четырёх туров. В активе «Пари НН» два балла и 13-е место.
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