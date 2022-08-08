«Сочи» — «Пари НН»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Сочи» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче четвёртого тура РПЛ. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт», итоговый счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Канчельскис: «Спартак» — мои враги, команда ничего не добьётся.

На 33-й минуте Кристиан Нобоа вывел южан вперёд, реализовав пенальти. В концовке первого тайма Артур Юсупов удвоил преимущество «Сочи», результативной передачей отметился Сергей Терехов.

На 83-й минуте нижегородцы сократили отставание до минимума, гол забил Иброхимхалил Юлдошев. Голевой пас выполнил Дмитрий Стоцкий. В оставшееся время «Сочи» упустил два опасных момента, а «Пари НН» не сумел уйти от поражения.

«Сочи» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после четырёх туров. В активе «Пари НН» два балла и 13-е место.

В «Сочи» прокомментировали победу над «Нижним Новгородом».

Все результаты 4-го тура РПЛ.

Карпин: три очка взяли, а с игрой позже разберёмся.

Нигматуллин: в «Локомотиве» идёт освоение бюджета.

Тренер «Динамо» Йоканович высказался о победе над «Крыльями Советов».

Шакил О'Нил: Грайнер должна была знать законы России.