«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Вест Хэм Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:2.
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На исходе получаса игры вратарь «Вест Хэма» Лукаш Фабианьски покинул поле из-за травмы, на последнем рубеже лондонцев появился Альфонс Ареола. На 36-й минуте голкипер сбил Эрлинга Холанда в штрафной площади. Норвежец решил сам исполнить пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.
В середине второго тайма Холанд вышел один на один с вратарём после разрезающей передачи Кевина Де Брёйне и точно пробил низом, удвоив преимущество «горожан».
Во втором туре «Манчестер Сити» в родных стенах сыграет с «Борнмутом» 13 августа, а «Вест Хэм» на следующий день в гостях встретится с «Ноттингем Форест».
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