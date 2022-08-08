«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Вест Хэм Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:2.

Тен Хаг объяснил поражение «МЮ» от «Брайтона».

На исходе получаса игры вратарь «Вест Хэма» Лукаш Фабианьски покинул поле из-за травмы, на последнем рубеже лондонцев появился Альфонс Ареола. На 36-й минуте голкипер сбил Эрлинга Холанда в штрафной площади. Норвежец решил сам исполнить пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.



В середине второго тайма Холанд вышел один на один с вратарём после разрезающей передачи Кевина Де Брёйне и точно пробил низом, удвоив преимущество «горожан».

Во втором туре «Манчестер Сити» в родных стенах сыграет с «Борнмутом» 13 августа, а «Вест Хэм» на следующий день в гостях встретится с «Ноттингем Форест».

Канчельскис: «Спартак» — мои враги, команда ничего не добьётся.

Нигматуллин обвинил руководство «Локомотива» в освоении бюджета.

Карпин: три очка набрали, с игрой потом разберёмся.

Шакил О'Нил: Грайнер должна была знать законы России.

Геннадий Орлов: меня восхитили два игрока «Краснодара».