Пакистан — Иран: прогноз Тимура Хабибуллина на матч Кубка Азии по волейболу

Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на матч Кубка Азии по волейболу Пакистан — Иран.



Ставка: победа Ирана с форой (-13.5) за 1.85.



«Стартовал 36-й розыгрыш Кубка Азии, который в этом году проходит в Таиланде. Сборная Пакистана, что удивительно, на этот турнир решила заявить полностью обновлённый состав, а средний возраст игроков составляет 18–19 лет. Основной костяк сборной этот турнир пропускает, а в деле проверят весьма сырую на данный момент молодёжь.

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Основной состав сборной Ирана готовится к предстоящему чемпионату мира, а на Кубок Азии решили отправить перспективную сборную до 19 лет. Напомню, эта сборная в прошлом году в матче за третье место (чемпионат мира до 19 лет) одолела сборную России (3:2).

Этот же состав во главе с лидерами Хуссейном Ханзаде, Эрманом Норузи, Поштпари Каземи и Амирои Гользаде должен уверенно проходить юношескую сборную Пакистана. В предстоящем матче не ожидаю какой-либо конкурентной игры со стороны Пакистана. Всё-таки этим составом они намного уступают нынешней молодёжи Ирана.



Иранцы должны уверенно начинать турнир победой в трёх партиях с разницей

в 15–20 очков. Самое интересное, что оба коллектива как минимум сыграют в плей-офф, так как в группе Б всего две сборные и обе выходят из группы.

Считаю, что букмекеры особо не присматривались к техническим заявкам сборных и выдали линию, исходя из последних личных встреч. Но если оценивать уровень предстоящего матча, где сыграют юношеские сборные Пакистана и Ирана, то в такой игре наблюдается уверенная победа сборной Ирана», — сказал Хабибуллин.

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