Пакистан — Иран: прогноз Тимура Хабибуллина на матч Кубка Азии по волейболу

Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на матч Кубка Азии по волейболу Пакистан — Иран.
Ставка: победа Ирана с форой (-13.5) за 1.85.
«Стартовал 36-й розыгрыш Кубка Азии, который в этом году проходит в Таиланде. Сборная Пакистана, что удивительно, на этот турнир решила заявить полностью обновлённый состав, а средний возраст игроков составляет 18–19 лет. Основной костяк сборной этот турнир пропускает, а в деле проверят весьма сырую на данный момент молодёжь.
Медведев обогнал Зверева и ворвался в топ-5 чемпионской гонки ATP.
Основной состав сборной Ирана готовится к предстоящему чемпионату мира, а на Кубок Азии решили отправить перспективную сборную до 19 лет. Напомню, эта сборная в прошлом году в матче за третье место (чемпионат мира до 19 лет) одолела сборную России (3:2).
Этот же состав во главе с лидерами Хуссейном Ханзаде, Эрманом Норузи, Поштпари Каземи и Амирои Гользаде должен уверенно проходить юношескую сборную Пакистана. В предстоящем матче не ожидаю какой-либо конкурентной игры со стороны Пакистана. Всё-таки этим составом они намного уступают нынешней молодёжи Ирана.
Иранцы должны уверенно начинать турнир победой в трёх партиях с разницей
в 15–20 очков. Самое интересное, что оба коллектива как минимум сыграют в плей-офф, так как в группе Б всего две сборные и обе выходят из группы.
Считаю, что букмекеры особо не присматривались к техническим заявкам сборных и выдали линию, исходя из последних личных встреч. Но если оценивать уровень предстоящего матча, где сыграют юношеские сборные Пакистана и Ирана, то в такой игре наблюдается уверенная победа сборной Ирана», — сказал Хабибуллин.
Аршавин: вопрос с Fan ID можно решить только на «Прямой линии» с Путиным.
Касаткина поделилась эмоциями от победы на турнире в Сан-Хосе.
Мурад Мусаев: я хотел уехать из России из-за нефутбольного шума.
Американский писатель предложил обменять Бриттни Грайнер на Леброна.
«Войводина» отказалась отпускать лучшего бомбардира в Россию.
Круче Семака и Игнашевича. Акинфеев — лучший футболист в истории России?
- 8 августа 2022
-
10:02
-
08:30
-
07:00
-
06:21
-
05:34
-
04:47
-
03:51
-
03:04
-
02:17
- 7 августа 2022
-
20:21
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
12:50
-
12:00
-
11:54
-
11:18
-
11:15
-
10:44
-
10:30
-
09:45
-
03:07
-
02:16
- 6 августа 2022
-
22:53
-
19:00
-
18:15
-
17:15
-
16:30
-
15:45