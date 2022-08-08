Аслан Карацев — Максим Кресси: прогноз Сергея Фомина на матч в Монреале

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Монреале Аслан Карацев — Максим Кресси.



Ставка: победа Кресси за 1.71.



«Рассмотрим матч первого круга на турнире в Монреале между Асланом Карацевым и Максимом Кресси.

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Карацев до сих пор не может нащупать свою игру. Лишь отрезками получается показывать высокий уровень тенниса. Этот сезон для него складывается не лучшим образом. Баланс побед и поражений — 14/20. Это уже говорит о многом. Ещё и появились небольшие проблемы со здоровьем. На прошлой неделе в матче с Имером Аслан два раза брал медицинский тайм-аут. Были проблемы с бедром. Карацев плохо передвигался по корту и часто пробивал наотмашь с места.



Кресси в этом году закрепляется на уровне ATP. Максим заметно прибавил во всех игровых компонентах и существенно подтянул игру на задней линии. Сейчас американец пребывает в хорошей игровой форме и выглядит конкурентоспособным на самом высоком уровне.



Считаю, что Кресси должен пользоваться удачным моментом и выжимать из своей формы максимум. Такого неоптимального Карацева можно и нужно обыгрывать», — сказал Фомин.

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