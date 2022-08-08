«Балтика» — «Арсенал» Тула: где смотреть матч Первой лиги онлайн, ставки и прогнозы

8 августа пройдёт матч 4-го тура Первой лиги «Балтика» — «Арсенал» (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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Игра состоится в Калининграде на одноимённом стадионе. «Арсенал» набрал семь очков в трёх турах, на счету «Балтики» четыре балла.



Эксперты склоняются к успеху гостей: поставить на тульский «Арсенал» предлагается с коэффициентом 2.48. Победа «Балтики» доступна за 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.54.



Аналитики не уверены, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.94.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол тульского «Арсенала» идёт с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.73.

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