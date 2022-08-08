«Нефтехимик» — «Рубин»: прогноз Сергея Жукова на матч Первой лиги

Экс-тренер «Томи» Сергей Жуков дал прогноз на матч 4-го тура Первой лиги по футболу «Нефтехимик» — «Рубин».



Ставка: победа «Рубина» за 1.92.



«Имея квалифицированных игроков, их ещё надо организовать, объединить и направить. Хотя у меня нет сомнений в том, что состав у команды Леонида Слуцкого мощнее. Но в первых турах она не впечатляла.

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Тем не менее в Нижнекамске флагман татарстанского футбола возьмёт своё с позиции силы и за счёт авторитета. Победа «Рубина». Скорее всего, трудовая, сложная.

Всё же это дерби, для «Нефтехимика» игра будет особой. Я бы поставил на счёт 2:1 в пользу Казани», — сказал Жуков.

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