«Балтика» — «Арсенал» Тула: прогноз Сергея Жукова на игру 4-го тура Первой лиги

Экс-тренер томской «Томи» Сергей Жуков дал прогноз на матч 4-го тура Первой лиги по футболу «Балтика» — «Арсенал» Тула.



Ставка: победа «Балтики» за 2.40.



«У тульского «Арсенала» пока нет игрового баланса, хотя позади уже три тура. На данном этапе «Балтика» сыграннее и структурнее. Сколько уже лет она ставит задачу выхода в элитный дивизион!

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Всякий раз что-то мешает. Но мне кажется, что сейчас час пробил. Победа «Балтики» со счётом 2:1 — вот мой прогноз», — сказал Жуков.



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