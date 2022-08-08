«Балтика» — «Арсенал» Тула: прогноз Сергея Жукова на игру 4-го тура Первой лиги

Экс-тренер томской «Томи» Сергей Жуков дал прогноз на матч 4-го тура Первой лиги по футболу «Балтика» — «Арсенал» Тула.
Ставка: победа «Балтики» за 2.40.
«У тульского «Арсенала» пока нет игрового баланса, хотя позади уже три тура. На данном этапе «Балтика» сыграннее и структурнее. Сколько уже лет она ставит задачу выхода в элитный дивизион!
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Всякий раз что-то мешает. Но мне кажется, что сейчас час пробил. Победа «Балтики» со счётом 2:1 — вот мой прогноз», — сказал Жуков.
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