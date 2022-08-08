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«Нефтехимик» — «Рубин»: прогноз Сергея Зуйкова на матч Первой лиги 8 августа

«Нефтехимик» — «Рубин»: прогноз Сергея Зуйкова на матч Первой лиги 8 августа
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Защитник «Ротора» Сергей Зуйков дал прогноз на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.70.

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И настрой у хозяев на дерби будет повыше: казанцы — сильный раздражитель. Я сразу понимал, что они не выиграют ФНЛ на одной ноге, против них все будут биться и кусаться. Мне кажется, что в этом матче команда Леонида Слуцкого победить не сможет.

Но без очков, думаю, она всё же не останется. Я бы поставил на ничью. Скорее всего, малорезультативную», — сказал Зуйков.

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