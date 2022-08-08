«Балтика» — «Арсенал»: прогноз Сергея Зуйкова на матч Первой лиги в Калининграде

Защитник «Ротора» Сергей Зуйков дал прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Балтика» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» за 3.05.



«Надеюсь, что в этом матче забьёт наша Томская ракета — Ставпец. У тульского «Арсенала» в атаке креативные ребята. Всё зависит от того, как сыграют в обороне и как справятся со стандартами «Балтики».

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Калининградцы очень опасны при исполнении угловых и штрафных, это большая угроза. Но состав у туляков, на мой взгляд, сильнее.

Я тут поставлю на победу «Арсенала». Коэффициент очень хороший. Да, «Арсенал» играет на выезде, но поле в Калининграде в полном порядке, тулякам ничего не будет мешать", — сказал Зуйков.

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