«ПСВ Эйндховен» — «Монако»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между ПСВ и «Монако», который состоится 9 августа.

Ставка: проход ПСВ за 1.85.

Неделю назад в Монако команды разошлись миром — 1:1. Строго говоря, монегаски смотрелись интереснее и создали больше моментов. Но добиться победы не сумели.

Прогноз на матч ПСВ — «Монако» с коэффициентом 2.31.

Больше того — они долгое время проигрывали в счёте, а единственный мяч забили после стандартного положения на 80-й минуте. «Монако» вправе жаловаться на невезение: несколько упущенных моментов, неназначенный пенальти в первом тайме, попадание Фофана в штангу на последних минутах уже при счёте 1:1.

Всё это напоминает прошлый год, когда «Монако» точно так же имел преимущество в противостоянии с «Шахтёром». И точно так же остался у разбитого корыта. Здесь не реализовали, здесь не повезло. А соперник своими моментами воспользовался. Потенциал монегасков вопросов не вызывает, но на старте сезона команда выглядит нестабильно,

ПСВ ведь в порядке. Забил пять голов «Аяксу» и взял Суперкубок Нидерландов, выстоял в гостях. А на своём поле клуб из Эйндховена традиционно хорош и опасен. Добавим сюда проблемы с обороной у «Монако». В первом туре команда пропустила от скромного «Страсбурга».

Александр Головин неделю назад отыграл 75 минут, а первый тур Лиги 1 пропустил из-за дисквалификации. Его появление в основе вполне вероятно, в предсезонных матчах россиянин был хорош. Хотя коэффициент 1.85 на проход ПСВ всё равно выглядит подарком.

Составы у соперников сопоставимы, однако расточительность в первой игре наверняка выйдет гостям боком. Родные трибуны должны помочь голландцам пройти дальше. Потенциал в атаке ничуть не хуже, а «Монако» в последние годы редко упускает возможность упустить возможность.

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