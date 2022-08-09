Букмекеры назвали шансы Головина выйти в следующий раунд Лиги чемпионов с «Монако»

9 августа пройдёт ответный матч 3-го квалификационного тура Лиги чемпионов между ПСВ и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.
Почему Головин не спасёт «Монако» от вылета из Лиги чемпионов.
Игра состоится в Эйндховене (Нидерланды) на стадионе «Филипс». В первой встрече соперники не выявили победителя — 1:1.
Букмекерские компании отдают небольшое преимущество хозяевам поля: поставить на победу ПСВ по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 2.44. Успех «Монако» идёт за 3.08. На ничью после 90 минут дают коэффициент 3.78.
Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол в исполнении «Монако» идёт с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.62.
На проход ПСВ дают 1.85. Если в следующий раунд выйдет «Монако», сыграет коэффициент 2.10.
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