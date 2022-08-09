«Металлург» — «Трактор»: эксперты назвали фаворита матча мемориала Ромазана

9 августа состоится товарищеский матч в рамках мемориала Ивана Ромазана «Металлург» — «Трактор». Команды выйдут на лёд в 17:00 мск.
Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.20.
Мемориал Ромазана — традиционный предсезонный турнир в Магнитогорске. Сроки проведения — с 9 по 12 августа.
Эксперты отдают явное преимущество магнитогорцам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех «Трактора» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00. Заключить пари на ничью по окончанию трёх периодов предлагается за 4.20.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Гол на первой минуте идёт за коэффициент 11.00. Гол в каждом периоде оценён в 1.70.
Прогноз с коэффициентом 9.60 на матч МЧМ-2022 Чехия — Словакия.
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