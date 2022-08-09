«Жальгирис» — «Будё-Глимт»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

9 августа в Литве пройдёт ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Жальгирисом» и «Будё-Глимт». Арбитр даст стартовый свисток в 19:00 мск.

Прогноз на матч «Жальгирис» — «Будё-Глимт» с коэффициентом 2.03.

Игра состоится на стадионе «LFF» в Вильнюсе. В первом матче «Будё-Глимт» одержал разгромную победу — 5:0.

Эксперты снова считают норвежский клуб явным фаворитом: поставить на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех «Жальгириса» оценивается аналитиками в 5.00. Поставить на ничью можно за 3.80.



Большого количества голов в этой встрече не ожидается: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.89, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.02.

На гол «Жальгириса» дают коэффициент 1.47, а гол «Будё-Глимт» оценивается в 1.83. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.78.

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