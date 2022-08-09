«Штурм» — «Динамо» Киев: ставка Алексея Андронова на матч отбора Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Штурм» — «Динамо» (Киев) в рамках квалификации Лиги чемпионов – 2022/2023.
Ставка: ничья за 3.25.
«Как я и предполагал, киевляне в первом матче сумели добиться победы с минимальным счётом 1:0. Думаю, что за эти 90 минут они изучили «Штурм» и прекрасно понимают, с чем столкнутся.
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Впереди маячит «Бенфика», которая выглядит страшным соперником для киевского клуба, но с австрийцами, мне кажется, «Динамо» должно разбираться.
Колеблюсь между двумя ставками на этот матч, поэтому предложу обе. Во-первых, какая-то чуйка подсказывает, что игра может завершиться вничью. Если хотите что-то более надёжное, то победа «Динамо» с форой (0) выглядит достаточно симпатично.
«Штурм» сейчас не та команда, которую нужно бояться, а контратакующая модель «Динамо» выглядит перспективнее», — сказал Андронов.
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