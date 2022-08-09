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«Ференцварош» — «Карабах»: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» — «Карабах»: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации Лиги чемпионов
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Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала», комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и азербайджанским «Карабахом».

Ставка: победа «Ференцвароша» за 2.18.

«В первой игре эти команды сыграли вничью 1:1, но «Ференцварош» был немножко ближе к победе.

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Я уверен, что команда Станислава Черчесова добьётся успеха дома и пройдёт в следующий раунд, так как на своём поле она играет прекрасно – обыграли 4:1 «Слован» и 5:1 «Тобол», — сказал Гасилин.

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