СКА — Россия U25: прогноз Дарьи Мироновой на матч предсезонного турнира

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч предсезонного турнира СКА — Россия U25.
Ставка: ТБ 5 за 1.44.
«СКА потерпел первое поражение. И хотя я предупреждала, что в паре СКА – «Авангард» нет явного фаворита, ждала большего в плане продуктивности.
Прогноз с коэффициентом 9.60 на матч МЧМ Чехия — Словакия.
Первые две игры питерцы расстреливали ворота соперников, следующие две скромничали. Может быть, стали больше загорать и меньше думать о результатах.
Думаю, что был разбор полётов. СКА точно оторвётся на сборной U25, которая в свою очередь прошлась катком по сочинцам, 6:1.
Из интересного: СКА на этом турнире ещё ни разу не сыграл «на ноль». Думаю, что обе команды забьют», — сказала Миронова.
Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.20.
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