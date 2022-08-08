«Ференцварош» — «Карабах»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Карабахом», который состоится 9 августа.
Ставка: «Ференцварош» пройдёт в следующий раунд за 1.67.
В Азербайджане соперники разошлись миром — 1:1. «Карабах», явно уступающий по уровню исполнителей, смотрелся несколько интереснее. Это видно даже по сухой статистике.
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Действующий чемпион Азербайджана имел преимущество абсолютно по всем основным статистическим показателям — владение мячом, угловые, удары, попадания в створ. Пусть и не столь большое. Даром что играл без нескольких железных футболистов основы. Второй тайм получился бодрым, результат мог качнуться в любую сторону. Итоговая ничья вполне справедлива.
В Венгрии пойдёт совсем другой футбол. «Карабах» — классическая домашняя команда. По крайней мере в еврокубках. В двух прошлых раундах квалификации азербайджанцы дважды победили на своём поле, а в гостях довольствовались малым: 0:1 с «Лехом» и 2:2 с «Цюрихом».
«Ференцварош» имеет преимущество по уровню исполнителей, будет играть в родных стенах, да ещё и готовился к игре в недельном цикле. Отвлекаться на внутреннюю арену не пришлось, силы сохранены. «Карабах» мог рассчитывать на большее на своём поле, но проблемы с реализацией сказались и не позволили заполучить преимущество. А второго шанса Станислав Черчесов сопернику, думается, не предоставит.
Прогноз на матч «Ференцварош» — «Карабах» с коэффициентом 4.15.
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