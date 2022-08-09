США – Германия: ставка Максима Лебедева на матч МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею США – Германия.



Ставка: победа США с форой (-3) за 1.51.



«Напомню тем, кто забыл: сборная США является действующим чемпионом мира среди молодежных команд. И в том своем победном финале в самом начале 2021 года обыграла родоначальников с весьма удивительным для молодежного хоккея счетом 2:0. Продемонстрировав при этом очень и очень зрелую игру, совершенно не характерную для все того же молодежного хоккея.

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Понятно, что от той чемпионской сборной в составе звездно-полосатых уже практически никого не осталось, хоть и была она тогда едва ли не самой молодой, но традиции-то никуда не делись. И победный дух из раздевалки выветривается долго. Поэтому правильным будет считать, что немцам в начале этого МЧМ сильно не повезло, ведь экзаменовать их будут действующие чемпионы.



Другое дело, что немцы тоже будут полны сил и энергии, и сломать их даже американцам удастся не сразу. Предположу, что у звездно-полосатых на это уйдет минимум один, а максимум два периода. Но в итоге все завершится так, как и должно завершиться: немцев распишут «под хохлому», причем львиная доля шайб в их ворота залетит в заключительной двадцатиминутке.



Итак, победа сборной США. Весьма убедительная и по игре, и по счету. Конечно же, в основное время и с преимуществом от трех шайб и более», — сказал Лебедев.



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