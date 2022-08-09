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ПСВ – «Монако»: ставка Алексея Гасилина на игру отбора Лиги чемпионов

ПСВ – «Монако»: ставка Алексея Гасилина на игру отбора Лиги чемпионов
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Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ – «Монако».

Ставка: ТБ 3.5 гола за 2.69.

«В первом матче команды сыграли 1:1. Причём монегаски спаслись только в концовке, забили на 80-й минуте. В этой паре ещё ничего не ясно.

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Команды умеют забивать – ПСВ сыграл с «Аяксом» 5:3 в Суперкубке, а в матче чемпионата выиграл 4:1. «Монако» также приложит все силы и будет играть на победу.

Думаю, что команды пробьют тотал больше 3.5. А вот выбирать победителя не рискну, сложная задача», — сказал Гасилин.

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