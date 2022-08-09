ПСВ — «Монако»: Лига чемпионов, квалификация, прямой эфир, ставки и коэффициенты

9 августа пройдёт ответный матч 3-го квалификационного тура Лиги чемпионов между ПСВ и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.



Виктор Мозес опубликовал заявление по поводу травмы.



Игра состоится в Эйндховене (Нидерланды) на стадионе «Филипс». В первой встрече соперники не выявили победителя — 1:1.



Букмекерские компании отдают небольшое преимущество хозяевам поля: поставить на победу ПСВ по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 2.44. Успех «Монако» идёт за 3.08. На ничью после 90 минут дают коэффициент 3.78.



Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол в исполнении «Монако» идёт с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.62.



На проход ПСВ дают 1.85. Если в следующий раунд выйдет «Монако», сыграет коэффициент 2.10.

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