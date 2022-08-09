«Нефтехимик» — «Рубин»: результат матча, кто победил, какой счёт

«Нефтехимик» и «Рубин» разошлись миром в матче четвёртого тура Первой лиги. Игра состоялась в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и закончилась со счётом 2:2.

Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не выиграл в третьем матче подряд.

Главным арбитром матча был Роман Галимов из Улан-Удэ.



На второй минуте форвард казанцев Виталий Лисакович открыл счёт. В дебюте второго тайма полузащитник «Нефтехимика» Роман Денисов провёл ответный мяч, забив ударом через себя.

На исходе часа игры прямую красную карточку получил полузащитник Олег Иванов, а «Рубин» остался в меньшинстве. На 68-й минуте Джоэль Фамейе вернул преимущество в счёте гостям. Однако через восемь минут защитник Павел Котов спас «Нефтехимик» от поражения.

«Рубин» и «Нефтехимик» набрали по пять очков в четырёх турах, они занимают девятое и десятое места в турнирной таблице соответственно.

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