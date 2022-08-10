«Реал» Мадрид – «Айнтрахт»: букмекеры назвали фаворита Суперкубка УЕФА

10 августа пройдёт матч за Суперкубок Европы «Реал» Мадрид – «Айнтрахт» Франкфурт. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Почему «Реал» не оставит шансов «Айнтрахту» в Суперкубке УЕФА.

Игра состоится в Хельсинки (Финляндия), на стадионе «Олимпийский». «Реал» — действующий обладатель Лиги чемпионов, «Айнтрахт» в минувшем сезоне выиграл Лигу Европы.

Аналитики не сомневаются в испанском клубе: поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.48. Успех «Айнтрахта» идёт за 7.10. Поставить на ничью к исходу основного времени можно за 4.40.



Эксперты ждут результативного футбола: поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.69, на тотал меньше 2.5 гола – за 2.27.

Если забьёт «Реал» сыграет коэффициент 1.09. Гол «Айнтрахта» идёт с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Итоговый успех «Реала» оценивается в 1.27, победа «Айнтрахта» с учётом дополнительного времени и серии пенальти идёт за 4.40.

Где покажут матч «Реал» — «Айнтрахт».

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