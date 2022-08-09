«Ференцварош» — «Карабах»: букмекеры оценили шансы команды Черчесова победить всухую

9 августа в Будапеште состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Ференцварошем» и «Карабахом» из Азербайджана. Начало запланировано на 21:00 мск.



Прогноз на матч «Ференцварош» — «Карабах» с коэффициентом 4.15.



В первом матче соперники не смогли выявить сильнейшего — 1:1.



Венгерский клуб считается фаворитом ответной встречи: заключить пари на победу «Ференцвароша» по итогам 90 минут предлагается с коэффициентом 2.18. Победа «Карабаха» оценена в 3.49. Если в основное время победитель не будет выявлен, зайдёт коэффициент 3.68.



Эксперты считают, что голов окажется немного: на тотал меньше 2.5 мяча предлагается поставить за 1.88, при этом тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10.



Если «Ференцварош» окажется сильнее по итогам противостояния, сыграет коэффициент 1.60. Итоговый успех «Карабаха» оценён в 2.40.

Если «Ференцварош» победит и не пропустит, зайдёт коэффициент 3.90.

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